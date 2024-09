"Oggi la formazione ha una leva importante non solo ad elevare competenze e conoscenze ma anche a far crescere il benessere all’interno di un’organizzazione”. Lo ha dichiarato Paola Maiorana, direttrice della Scuola di Formazione Ipsoa di Wolters Kluwer, a margine del Learning Forum di Comunicazione Italiana, il primo dei grandi eventi gratuiti della Well Week a Milano, con una giornata dedicata a formazione continua e benessere.