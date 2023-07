Learning Forum, Mennini: "L’ascolto è la chiave per essere efficaci nelle strategie di learning"

“Le ricerche ci dicono che il contesto circostante sta impattando in maniera forte sulle modalità di apprendimento e su cosa serve alle persone per essere efficaci. Oggi è importante introdurre una cultura di people analytics per raccogliere le esigenze delle persone. Le organizzazioni devono investire in maniera importante sul loro ascolto perché questa è la chiave per essere efficaci in strategie di learning”. Così il Chief Revenue Officer di Giunti Psychometrics, Claudio Mennini, a margine della seconda edizione del Learning Forum tenutosi a Roma presso gli studi tv ‘Community House’.