“Viviamo in un mondo caratterizzato da grande volatilità ed una delle sfide principali delle aziende è mettere le persone nella condizione di poter performare bene per il futuro. Noi, in Amplifon, puntiamo a ciò attraverso la Ampli-Academy che è la nostra strategia di formazione che mixa modalità tradizionali con quelle digitali”. Così l’Italy HR Director di Amplifon, Bernardino Pedone, a margine della seconda edizione del Learning Forum tenutosi a Roma presso gli studi tv ‘Community House’.