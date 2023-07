Learning Forum, Pucci: "Con Teleskill live nostra formazione obbligatoria ricca di contenuti attrattivi”

“La principale sfida che aziende di learning devono affrontare in questi tempi è quella di colpire gli utenti con dei contenuti attrattivi. Nel campo della formazione obbligatoria bisogna, per questo, coniugare due elementi: certificazione e spettacolarizzazione degli eventi. Noi con Teleskill live spettacolarizziamo i nostri corsi facendo immergere gli utenti in uno scenario virtuale interattivo”. Così l’Amministratore Delegato di Teleskill, Emanuele Pucci, a margine della seconda edizione del Learning Forum tenutosi a Roma presso gli studi tv ‘Community House’.