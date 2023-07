“La formazione non è più soltanto una trasmissione di contenuti ma è un modo per fare inclusione. Noi cerchiamo di fare nostro questo paradigma, avendo accortezze sul come curarla per farla arrivare a tutti. Quindi, pensare ad una formazione universale e accessibile serve per consentire a questa di migliorare il mondo”. Così il Brand Ambassador D&I Seltis Hub, Daniele Regolo, a margine della seconda edizione del Learning Forum tenutosi a Roma presso gli studi tv ‘Community House’.