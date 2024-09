“La formazione è un modo per arricchire la persona, non solo in azienda, ma anche fuori”. Lo ha detto Alessandra Scotton, managing director di Iama Consulting, in occasione del Learning Forum di Comunicazione Italiana, a Milano, dedicato alla formazione continua e al benessere. Si tratta del primo dei grandi eventi gratuiti della Well Week, il festival della sostenibilità e del benessere che fa tappa anche a Roma e Napoli.