Learning Forum, Sfriso (Chiesi Farmaceutici): "La sfida per la formazione è permettere a persone di esprimere loro essere”

“Oggi la sfida per la formazione è rimanere rilevanti in un mondo in cui la tecnologia è in grado di svolgere una parte importante nella fruizione e nella creazione del contenuto. Per questo, quella più grande è costruire un contesto collaborativo dove le persone possono esprimere il loro essere e possono trovare delle opportunità di crescita”. Così la Global Learning Manager di Chiesi Farmaceutici, Laura Sfriso, a margine della seconda edizione del Learning Forum tenutosi a Roma presso gli studi tv ‘Community House’.