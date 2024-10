Lease 2024, a Milano la due giorni dedicata al leasing

Il settore leasing vive le conseguenze di una riduzione della propensione agli investimenti delle imprese italiane. A Milano una due giorni dedicata a tutti gli attori del comparto per mettere sul tavolo sfide e opportunità per le imprese del settore. 12 tavole rotonde, 23 relatori, interventi di spessore e un programma in tre parti: è il Salone del Leasing organizzato da Assilea, l’Associazione italiana leasing. Un evento che sin dal 2019 è diventato un punto di riferimento per gli associati e non solo.