Lego, l'Ue tutela gli storici mattoncini

Lo storico mattoncino Lego continuerà ad essere tutelato in Europa. Il Tribunale dell’Unione europea ha infatti confermato la validità della protezione del mattoncino da gioco ed è dal 2010 che la società danese Lego gode del disegno o modello del suo mattoncino all’interno dell’Unione europea. La Corte di Giustizia Europea sottolinea che nel 2019, su domanda della società tedesca Delta Sport Handelskontor, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha annullato tale protezione per il mattoncino LEego. L’Euipo ha ritenuto che tutte le caratteristiche dell’aspetto del mattoncino Lego fossero imposte unicamente dalla sua funzione tecnica, ossia quella di consentire l’assemblaggio con altri mattoncini da gioco e lo smontaggio. Tuttavia, nel 2021, il Tribunale ha annullato la decisione dell’Euipo . L’Ufficio dell'Ue per la proprietà intellettuale ha di conseguenza adottato una nuova decisione, che ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità della Delta Sport Handelskontor.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea riferisce inoltre che l'Ufficio Euipo ha ritenuto che non si dovesse annullare la protezione per il mattoncino Lego poiché quest'ultimo beneficiava di un’eccezione specifica prevista dal diritto dell’Unione che consente di proteggere i sistemi modulari. Nel 2022 la Delta Sport Handelskontor ha nuovamente adito il Tribunale chiedendo di annullare questa nuova decisione dell’Euipo. Con la sua odierna sentenza, il Tribunale "respinge tale ricorso" che "constata, sulla base della sua giurisprudenza e integrandola, che un disegno o modello è dichiarato nullo solo nel caso in cui tutte le sue caratteristiche siano escluse dalla protezione".

Nel caso di specie, poiché alcuni argomenti della Delta Sport Handelskontor riguardano una sola caratteristica tra le diverse caratteristiche prese in considerazione dall’uipo, detti argomenti secondo la Corte "sono considerati inoperanti e, per tale ragione, sono respinti". Il Tribunale constata anche che la Delta Sport Handelskontor - sulla quale grava l'onere della prova in tale contesto - "non ha fornito elementi volti a dimostrare che il disegno o modello del mattoncino da gioco Lego non soddisfi determinati requisiti necessari per beneficiare dell’eccezione prevista a tutela dei sistemi modulari, vale a dire la novità e l’individualità".