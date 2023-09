L'Esa rafforza l'autonomia europea nello spazio, successo anche per nuovo test Ariane 6

Tutto Ok per la sequenza completa di lancio provata dai team di Cnes e Arianegroup, è stata realizzata direttamente sulla rampa del vettore, nello spazioporto della Guyana francese

L'Agenzia Spaziale Europea rafforza la capacità europea di andare nello spazio e realizza con successo un nuovo test dell'innovativo lanciatore Ariane 6. La prova è stata realizzata nella Guyana francese, sulla rampa di lancio dedicata al nuovo vettore europeo che sarà il successore dello storico Ariane 5. L'Esa ha reso noto che i team dell’agenzia spaziale francese Cnes e di Arianegroup, sotto la guida dell’Esa, hanno effettuato una sequenza completa di lancio di Ariane 6 sulla sua piattaforma di partenza presso lo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese.

Il test si è concluso con l’accensione dello stadio principale del lanciatore e l’avvio del motore Vulcain 2.1, informa l'Agenzia sottolineando che questo "è un passo fondamentale nella campagna di test" che "segue l'integrazione iniziale del lanciatore Ariane 6 sulla sua piattaforma di lancio, i test del sistema elettrico e dei fluidi e il primo test della sequenza di lancio eseguito il 18 luglio scorso". Il test è stata una sorta di simulazione di uno step di lancio futuro dell'Ariane 6. Questo test, spiega l'Esa, "prevedeva una sequenza di lancio, un conto alla rovescia finale simulato inclusa la rimozione del portale mobile dell'Ariane 6 ed il riempimento dei serbatoi dello stadio superiore e centrale del lanciatore con idrogeno liquido e ossigeno liquido".

Il test "si è concluso con l’accensione e l’avvio del motore Vulcain 2.1 del core stage, seguito da quattro secondi di accensione" aggiunge l'Esa. "Il prossimo traguardo sarà il completamento di un lungo test a fuoco caldo della fase centrale, in cui il motore Vulcain 2.1 funzionerà per circa 8 minuti" anticipa l'Esa ricordando che "Ariane 6 è un progetto completamente nuovo, creato per succedere ad Ariane 5 come sistema di lancio per carichi pesanti in Europa".

"Con lo stadio superiore di Ariane 6 e il suo motore Vinci riaccendibile, la capacità di lancio dell'Europa sarà adattata alle esigenze di molteplici carichi utili, ad esempio per orbitare attorno a costellazioni di satelliti" afferma l'Esa.

L'Agenzia Spaziale Europea sottolinea inoltre che "questa capacità autonoma di raggiungere l'orbita terrestre e lo spazio profondo supporta i programmi europei di navigazione, osservazione della Terra, scientifici e di sicurezza". "Il continuo sviluppo delle capacità di trasporto spaziale dell'Europa è reso possibile dalla dedizione continua di migliaia di persone di talento che lavorano nei 22 Stati membri dell'Esa" indica infine l'Esa.