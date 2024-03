“Il protocollo stipulato tra la Rete Its per la mobilità sostenibile e Alis è un protocollo fondamentale. Le imprese sono messe al centro e traduciamo all’interno dei nostri percorsi formativi le esigenze del mercato”. Lo ha detto Silvio Busico, coordinatore della Rete nazionale mobilità sostenibile, a margine della manifestazione fieristica LetExpo2024, la kermesse dedicata ai trasporti e della logistica sostenibili organizzata a Verona da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.