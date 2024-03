“Il 25% del Pni, il Piano Nazionale integrato delle energie del clima che Rse- Ricerca Sistema Energetico ha contribuito a elaborare per conto del Ministero dell'Ambiente si gioca proprio con la mobilità alternativa, coi biocarburanti e con la transizione verso la mobilità elettrica”. È il commento di Franco Cotana, amministratore delegato Rse in occasione di LetExpo, la più grande fiera del trasporto e della logistica sostenibili rganizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.