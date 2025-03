LetExpo: Fort (Coopservice), ‘Prezioso momento di confronto’

“E’ da molti anni che la nostra compagnia si occupa di servizi a tutto il mondo della supply chain: eroghiamo una serie di servizi a valore aggiunto alle aziende che si occupano anche di trasporti di logistica, che sono soggette a una serie di normative, di vincoli e di sfide estremamente importanti. Sappiamo gestire queste sfide e sappiamo analizzare i rischi all'interno di questo settore. Pertanto, non potevamo esimerci da avvicinarci a questo mondo in modo più diretto, partecipando a eventi come questo, che troviamo molto interessanti, in quanto sono momenti in cui si può vedere di presenza, confrontarsi e capire insieme come risolvere i problemi che queste realtà devono affrontare tutti i giorni”. A dirlo Sabino Fort, direttore commerciale Istituto di Vigilanza Coopservice Spa, in occasione della quarta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.