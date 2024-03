LetExpo: Grimaldi (Alis), ‘Non può esserci sostenibilità economica e ambientale senza quella sociale”

“Quando si parla di sostenibilità la prima cosa che viene in mente probabilmente è la sostenibilità ambientale, che ovviamente non può funzionare se c'è una sostenibilità economica, quindi bisogna considerare che non può esserci una sostenibilità economica e ambientale, se prima di tutto non c'è una sostenibilità sociale” Lo ha detto Eugenio Grimaldi, presidente Alis - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile per il sociale, nella seconda giornata dei lavori di LetExpo, la più grande fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.