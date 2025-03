LetExpo: min. Locatelli, ‘Su tema trasporti possiamo migliorarci’

“Sul tema dei trasporti, soprattutto, possiamo migliorarci. C'è un tavolo di lavoro che abbiamo aperto con il ministro Salvini, che sta lavorando molto in questa direzione perché dal mio punto di vista ci sono interventi che possono richiedere magari tempi più lunghi, come la progettazione universale dei mezzi di trasporto, ma interventi più rapidi e veloci, come il miglioramento del sistema di prenotazioni per le persone non vedenti, oppure le segnalazioni per poter prendere i mezzi, rendere accessibili le informazioni e la comunicazione. Io credo che sia un diritto di tutti potersi spostare per lavoro, per la vita, per il tempo ricreativo, liberamente”. E’ quanto affermato dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in occasione della quarta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.