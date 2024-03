LetExpo, Perotti: “Supportiamo operatori logistici per aumentare parametri di sostenibilità”

“La fiera di LetExpo di Alis è l'occasione annuale in cui si possono incontrare tutti i grandi campioni nazionali della logistica. Noi, come Pragmatica Ambientale, lavoriamo con questi grandi campioni e cerchiamo di supportarli nell'aumento dei loro parametri di sostenibilità”. Sono le dichiarazioni di Stefano Perotti, Digital Strategy Advisor Pragmatica Ambientale, a margine della giornata di chiusura dei lavori di LetExpo2024, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, in collaborazione con Veronafiere.