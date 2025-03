LetExpo: Tacchino (Sophya Sustainability Consulting), ‘fondamentale occasione di confronto su temi del settore’

“L'evento è fondamentale perché è un'occasione per mettere a confronto un numeroso gruppo di operatori specializzati sui temi di interesse del settore, anche per quanto riguarda il tema della sostenibilità. Sophya Sustainability Consulting è una società che nasce dall'esperienza di tre studi professionali, che hanno oltre 50 anni di esperienza, e si propone di accompagnare le aziende nel proprio percorso verso la rendicontazione di sostenibilità”. Le parole di Lucia Tacchino, amministratore unico Sophya Sustainability Consulting società benefit, alla quarta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, in svolgimento a Veronafiere dall’11 al 14 marzo 2025.