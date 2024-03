“Gli Its sono sempre più presenti all’interno di tutti i settori delle 10 aree tecnologiche che caratterizzano i nostri percorsi formativi. Questo è possibile grazie alla presenza delle imprese all’interno della progettazione della formazione”. Così Guido Torrielli, presidente di Rete Its Italy, a margine della manifestazione fieristica LetExpo2024, la kermesse dedicata ai trasporti e della logistica sostenibili organizzata a Verona da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.