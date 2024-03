LetExpo, Zanetti (Confitarma): "Armamento culturalmente e finanziariamente pronto a sfide decarbonizzazione"

“La decarbonizzazione è una sfida che abbiamo di fronte e che abbiamo già iniziato ad affrontare in passato come armamento italiano. Abbiamo avuto molti risultati e sono stati fatti molti investimenti. È chiaro che il percorso che abbiamo davanti è molto importante: ad attenderci ci sono investimenti e iniziativo. L'armamento italiano si contraddistingue ed è culturalmente e finanziariamente pronto per queste nuove sfide”. Così,Mario Zanetti, Presidente Confitarma, durante la seconda giornata dei lavori di LetExpo, la più grande fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.