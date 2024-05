Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Università impegnata per utilizzare IA e creare nuove competenze”

“L’IA è già nella nostra società e le iniziative svolte all’interno dell’università hanno l’obiettivo di promuovere gli aspetti culturali e di competenza necessari per poter affrontare e comprendere e potenzialmente utilizzare le nuove tecnologie per lo sviluppo della società e per la creazione di nuovi posti di lavoro”. Così, Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata a margine dell’evento Intelligenza artificiale e responsabilità umana, Uno spazio non libero dal diritto.