L’evoluzione dei sistemi di pagamento al servizio del business

Mercoledì 25 ottobre verrà trasmesso in diretta il webinar gratuito “Digitalizzazione e pagamenti al servizio dei Piccoli Operatori Economici” nel corso del quale Antonio Galiano, responsabile Loyalty in PostePay, illustrerà l’evoluzione in corso nel mondo dei pagamenti digitali. Il webinar fornirà una panoramica sullo sviluppo di tecnologie e piattaforme a supporto del business per la gestione dei pagamenti e sul loro ruolo fondamentale come strumento di loyalty,

Sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat al relatore.

Il webinar si colloca all’interno del progetto di Educazione Digitale della Corporate University, che vuole fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.