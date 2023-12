L'IA rivela nuovi orizzonti nel panorama bancario e dei mercati finanziari

Un forum per esplorare le nuove frontiere dell'Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito finanziario. L'evento "New Frontiers in Banking and Capital Markets", tenutosi presso la Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma e organizzato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea, ha messo in luce l'impatto sempre più significativo dell'IA nelle dinamiche dei mercati bancari e dei capitali. L'IA non solo si è consolidata come elemento chiave nelle operazioni aziendali, ma offre anche il potenziale di favorire investimenti sostenibili e conformi agli standard ESG. Nel corso della sessione dedicata alla policy, il Dott. Ugo Loeser, CEO di Arca Fondi SGR, ha condiviso prospettive illuminanti sull'evoluzione dei mercati finanziari, evidenziando come l'IA stia rivoluzionando l'industria dell’Asset Management, con particolare enfasi sui notevoli vantaggi nel settore dei mercati privati, soprattutto nell'ambito del Private Debt.