Libero e Virgilio, problemi su mail "in via di risoluzione"

''Desideriamo informare i nostri utenti, a cui vanno nuovamente le nostre scuse" per i servizi di posta elettronica di Libero e Virgilio "che il disservizio della Libero mail e Virgilio mail dovuto a instabilità all’infrastruttura è in fase di risoluzione''. Lo comunica Italiaonline in una nota.

''È in corso la riapertura progressiva e costantemente monitorata delle caselle e anche l’accesso tramite App è reso disponibile con le medesime modalità'', aggiunge la società a cui fanno capo Virgilio e Libero. ''I nostri tecnici proseguono nel lavoro per rispristinare quanto prima le piene funzionalità degli account'', assicura Italiaonline. ''Siamo consapevoli del disagio arrecato e non possiamo che ringraziare i milioni di utilizzatori di Libero Mail e Virgilio Mail per la pazienza dimostrata''.