Mercoledì 18 ottobre verrà trasmesso in diretta il webinar gratuito “L'innovazione digitale nelle strategie di Recruiting & Employer Branding: informazioni utili per chi cerca lavoro” nel corso del quale Federica d'Ambrosio, Professional in People Acquisition & Employer Branding, illustrerà le sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nel recruiting.

L’incontro ha lo scopo di guidare e contribuire alla consapevolezza sui nuovi processi di selezione che si trasformano per le costanti innovazioni digitali che accorciano le distanze tra domanda e offerta di lavoro.

Durante l’incontro si analizzeranno anche le attività di employer branding, risorsa essenziale per le aziende alla ricerca dei migliori talenti, poiché una brand awareness forte e positiva attira candidati di alta qualità e contribuisce al consolidamento della reputazione.

Sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat alla relatrice.

Il webinar si colloca all’interno del progetto di Educazione Digitale della Corporate University, che vuole fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.