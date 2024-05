Liscia: “L’e-commerce vale 133,6 miliardi per l’Italia”

“Un impatto economico pari al 7% del PIL nel 2022: un dato cresciuto del 13,9% rispetto all’anno precedente. Con il 37% che viene assorbito dallo Stato tra imposte e contributi. E che si traduce tra effetti indotti, diretti e indiretti, anche in 1.6 milioni di posti di lavoro in tutta la filiera (il 6,4% degli occupati in Italia). Servono politiche di formazione sulla digitalizzazione” ha detto Roberto Liscia, Presidente di Netcomm a margine della presentazione della ricerca sull’impatto economico in Italia dell’e-commerce