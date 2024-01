E' morto oggi Liviano Tomasi, 'padre' delle carrozzine Inglesina e fondatore dell'omonimo brand negli anni Sessanta. A ricordare l'imprenditore, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: "Il Veneto piange la scomparsa di Liviano Tomasi, papà dell’Inglesina, brand nato ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, nel 1963 e noto in tutto il mondo per le carrozzine con le grandi ruote da favole principesche, capace di coniugare bellezza, tecnologia e benessere. Appassionato di macchine da corsa, iniziò con i tricicli per bambini per poi passare alle carrozzine e ai passeggini. Ci lascia un imprenditore che, inseguendo le sue passioni, grazie a fantasia ed intuizione, ha fatto conoscere la qualità del made in Veneto a livello mondiale".

“Ai figli, Luca e Ivan, e a tutta la famiglia giunga il nostro cordoglio. Proprio nel 2023 Liviano aveva festeggiato i 60 anni dell’azienda. Un marchio tutto veneto che la creatività, l'innovazione e la cura ai dettagli hanno reso un punto di riferimento nel mondo dei prodotti per l’infanzia”, conclude.