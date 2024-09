Logistica, Trans.Eu Group entra in Alis

"L’internazionalizzazione e la digitalizzazione delle imprese rientrano tra i macro-obiettivi che da sempre contraddistinguono la nostra Associazione e per questo siamo ancor più orgogliosi di dare il benvenuto a Trans.eu Group che, con la sua forte esperienza e professionalità, porterà senz’altro un grande valore aggiunto nel percorso di Alis in questa direzione, anche considerando le nuove potenzialità derivanti dai nuovi strumenti tecnologici e soprattutto dall’Intelligenza Artificiale applicati nel settore del trasporto merci e della logistica. L’importanza di questa nuova sinergia avviata con Trans.eu Group è stata inoltre testimoniata anche dalla recente visita di ALIS al quartier generale della società a Wroclaw in Polonia, dove è emersa una visione comune su molteplici aspetti legati allo sviluppo innovativo e al futuro delle imprese". Così il Presidente di Alis Guido Grimaldi dà il benvenuto nel Consiglio direttivo a Trans.eu Group, società tecnologica leader per il trasporto merci fondata nel 2004 e avente sede principale in Polonia, che sviluppa una delle più importanti borse di carichi in Europa e diverse piattaforme digitali logistiche, nonché servizi per la gestione del trasporto su strada, riunendo trasportatori, operatori logistici, spedizionieri e vettori.

Con una tecnologia proprietaria che consente sviluppi immediati in risposta alle crescenti esigenze del mercato, Trans.eu Group è presente in tutta Europa con 11 filiali, oltre 1.000 dipendenti e 41.000 clienti. Oltre al suo software di gestione della logistica “CargoON”, offre assicurazioni sui trasporti, factoring del vettore, carte carburante e servizi legali.

“Per Trans.eu Group entrare a far parte di Alis è un importante traguardo e, al contempo l’inizio di una collaborazione strategica per favorire l’innovazione tecnologica e la crescita delle imprese italiane. - ha commentato Nicolò Calabrese, Country Manager Italia di Trans.eu Group - Con le nostre divisioni Trans For Forwarders e CargoON offriamo soluzioni semplici ed efficaci per digitalizzare i processi di spedizioni e logistici, ottimizzare i flussi di lavoro e ridurre i costi e le emissioni, sia per gli operatori del trasporto che per le imprese produttive. Il nostro obiettivo è rendere la logistica più efficiente e sostenibile e siamo entusiasti di aver trovato in ALIS il partner ideale con cui collaborare in totale sintonia per supportare l’adozione di sistemi all’avanguardia per la gestione delle attività logistiche, che hanno sempre di più un ruolo chiave per la competitività delle imprese, soprattutto in un Paese come l’Italia dove l’export rappresenta un elemento fondamentale per l’economia".