Lombardia, Lucente: "Con i treni a idrogeno, le emissioni di Co2 saranno pari a zero"

"Questo è il primo treno a idrogeno in Italia e il secondo in Europa. In Regione Lombardia, puntiamo molto all'innovazione e alla neutralità tecnologica. Quindi, la sostituzione della flotta è fondamentale ed è finalizzata a migliorare l'ambiente, perché le emissioni di Co2 saranno pari allo zero. E' positivo questo primo lancio dei sette, che faremo partire immediatamente". Lo dichiara, ad Adnkronos, l'assessore alla mobilità della Regione Lombardia Franco Lucente. "I trasporti camminano di pari passo con le infrastrutture. Se riusciamo ad avere una buona infrastruttura, abbiamo anche una buon servizio. Non servono soltanto treni nuovi, ma anche linee che siano in condizioni di poter far viaggiare meglio i nostri convogli", ha aggiunto Lucente.