London Design Festival 2023: la 21esima edizione celebra l'eccellenza del design nel Regno Unito

Il London Design Festival è pronto per la sua 21ª edizione e si prepara a offrire una piattaforma vitale per mostrare e celebrare l'eccellenza del design britannico. L'evento si terrà dal 16 al 24 settembre 2023 e prevede un programma stimolante con eventi, mostre e installazioni, offrendo ai designer e alle aziende l'opportunità di mettere in mostra il proprio lavoro.

La programmazione del 2023 coinvolge tutta la città con idee innovative e creative che sottolineano il ruolo fondamentale del design. Ci saranno installazioni di grande impatto, mostre, distretti del design che mettono in luce i cluster creativi di Londra, fiere del design e il Global Design Forum, un programma che riunisce i leader del settore per esplorare e proporre soluzioni per le sfide globali più urgenti.

Il London Design Festival premierà inoltre figure di spicco nel campo del design e talenti emergenti con i London Design Medals. Tra le novità dell'edizione 2023 viene introdotta la nuova iniziativa "Launch Pad", che mira a valorizzare i designer emergenti, giovani laureati, organizzazioni non profit e piccole imprese, una vasta gamma di talenti che avranno l'opportunità mostrare il proprio lavoro.

Il London Design Festival 2023 vedrà protagonisti anche una serie di progetti iconici che renderanno omaggio a Sir Christopher Wren nel 300° anniversario della sua morte. Collaborando con designer contemporanei, il festival offre un nuovo sguardo sulle opere dell'eccezionale architetto, esplorandone il lascito e l'impatto nei giorni nostri. Due progetti di rilievo, noti come i Landmark Projects, si concentreranno sulla celebrazione dell'eredità architettonica e scientifica di Wren, mostrando come le sue opere mantengano ancora oggi rilevanza e siano fonte di ispirazione.

St. Paul's Cathedral ospiterà "Aura" dell'artista spagnolo Pablo Valbuena, un'installazione che si avvicina al significato di un tempio nel mondo moderno, esaminando il potenziale del tempo, del suono e della luce per creare rituali contemporanei. "Aura" è un'installazione dal vivo che trasforma i suoni presenti nella cattedrale in una linea pulsante di luce proiettata a livello architettonico. Quest'opera si fonde armoniosamente con il contesto e la struttura del capolavoro di Wren, fondendosi con l'edificio come se fosse stata parte del suo originale design. "Aura" cattura i suoni, le voci e la musica generate nella cattedrale di St. Paul e li materializza in un'aura spettrale tridimensionale che esalta gli aspetti rituali dello spazio.

La Chiesa di St. Stephen Walbrook ospiterà invece "Halo", un'installazione luminosa realizzata dallo Studio Waldemeyer. Un pendolo conico traccerà un percorso celestiale intorno all'altare famoso di Henry Moore, evocando i movimenti planetari e creando un'aura eterea. Le transizioni di colore lento sulla grande cupola, ispirate a fenomeni naturali come l'aurora boreale, amplificano l'aura meditativa. "Halo" è un viaggio coinvolgente nel passato e un'esplorazione evocativa del celestiale, che incoraggia lo spettatore moderno a trovare una risonanza spirituale nel tempo e nell'etereo.

Un'altra installazione degna di nota sarà "Spirit of Place" di Simone Brewster in collaborazione con Amorim, un'installazione di 5 grandi sculture di dimensioni monumentali. Questa famiglia di creazioni, alte fino a 2,5 metri, rappresenta la foresta di sughero di Amorim a Herdade de Rio Frio, in Portogallo. Le caratteristiche di questa foresta, che ne garantiscono la sopravvivenza, sono la resistenza alla siccità, la resistenza fungina, l'espressione eretta e una crescita voluminosa veloce.

Uno degli aspetti distintivi del programma del London Design Festival 2023 sarà il Global Design Forum, che tornerà al V&A Museum con cinque giorni di programmazione dedicati ad affrontare alcune delle sfide e dei temi più interessanti che i designer si trovano ad affrontare attualmente.

Il festival come ogni anno invade tutta la città di Londra con i suoi Design Districts, distribuiti da nord a sud, da est a ovest. Quest'anno saranno presenti 13 Design Districts, tra cui il Bankside Design District, il Brompton Design District, il Greenwich Peninsula, l'Islington Design District, il Kings Cross Design District, il Mayfair Design District, il Park Royal Design District, il Shoreditch Design Triangle e il Southwark Design District. Si aggiungono inoltre quattro nuovi distretti per il 2023: il Dalston to Stokey Design District, il Battersea Design District, il Chelsea Design District e il Fitzrovia Design District.

Le Design Fairs costituiscono un altro importante pilastro del programma del London Design Festival. Queste fiere sono incontri chiave per designer, produttori e aziende per scoprire nuovi prodotti e identificare le tendenze del momento. La London Design Fair, la fiera più grande durante il London Design Festival, fa il suo atteso ritorno al calendario internazionale del design dal 21 al 24 settembre.

Dopo il successo dell'anno scorso, il Material Matters Fair torna al Bargehouse, Oxo Tower Wharf, facente parte del Bankside Design District. Questa fiera, che si svolgerà dal 20 al 23 settembre, riunirà brand, designer e innovatori per esplorare e celebrare l'importanza dei materiali e la loro capacità di modellare le nostre vite.

Il London Design Festival 2023 promette di essere una celebrazione coinvolgente del design internazionale e delle menti creative, offrendo opportunità di esplorare, scoprire e sperimentare le infinite possibilità dell'arte e del design contemporanei.