L’Osservatorio STEM 2024 di Deloitte certifica che l’Europa è ancora indietro nella diffusione degli studi scientifici

Le competenze STEM sono sempre più importanti per la competitività dell’Ue, ma in tutto il “vecchio continente” solo il 26,6% degli studenti è iscritto a percorsi di educazione terziaria in ambito tecnico-scientifico. È quanto emerge dal report “Osservatorio STEM 2024 - Empowering the multiple transitions through STEM skills”. Si tratta dello studio condotto da Fondazione Deloitte e dal Public Policy Program di Deloitte che dal 2020 analizza il contesto formativo tecnico-scientifico in Italia e Europa e indaga gli orientamenti di studenti e giovani lavoratori, università e aziende con l’obiettivo d’individuare le principali barriere che ostacolano l’accesso all’educazione in ambito STEM e le possibili leve di cambiamento utili a superarle. La terza edizione evidenzia il ruolo delle discipline STEM nel fornire le competenze necessarie per una transizione equa e sostenibile ed affrontare le grandi sfide del presente e del futuro.