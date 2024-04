Luisa Beccaria presenta 'Harmony in Glass'

La nuova collezione di bicchieri ed oggetti realizzati in vetro sfumato in occasione della Design Week

Luisa Beccaria, in occasione della Milan Design Week 2024, presenta 'Harmony in Glass', la nuova collezione di bicchieri e oggetti realizzati in vetro sfumato. I pezzi e i colori sono ispirati alla collezione Luisa Beccaria per la primavera / estate 2024, dove i giochi di luce, le tinte delicate e le forme fluide che caratterizzano gli abiti sono proposti anche in calici e tumbler di vetro dipinti a mano o in cristallo con effetto degrade’.

L’insieme dei nuovi pezzi accompagnati dai vassoi, tovagliette e sottopiatti in leggerissima rafia intrecciata nei colori mixati del beige e rosa e del beige e azzurro creano la perfetta armonia di una tavola leggiadra e sofisticata. L’idea di ospitalità di Luisa Beccaria è allo stesso tempo informale e chic e in occasione della design week ha realizzato un backgammon con l’artista Valeria Molinari. Arcadia Spirit è il nome della serie di backgammon realizzati da Valeria Molinari per Luisa Beccaria.