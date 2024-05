Luisa Spagnoli apre boutique ad Anversa

Luisa Spagnoli continua la sua espansione nel mondo retail con l’apertura della nuova boutique a gestione diretta ad Anversa. La boutique si trova in Schuttershofstraad 9, una delle vie dello shopping più prestigiose della città. La nuova boutique ha una superficie complessiva di 100 mq e una grande vetrina che permette al visitatore di avere visibilità immediata degli interni. "Il lancio della nostra boutique ad Anversa rappresenta un passo significativo nel nostro piano di espansione internazionale - afferma Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e direttore creativo del brand - Siamo entusiasti di portare il nostro patrimonio di stile

L'atmosfera degli spazi si distingue per un design dalle linee rigorose. Le finiture in ottone dei dettagli metallici arricchiscono gli allestimenti, mentre le tonalità delicate del bianco caldo delle laccature e del tortora dell'alcantara creano un ambiente accogliente. Il pavimento in travertino e il banco cassa in marmo gres venato 'Bronze Amani' si integrano con lo stile della boutique. L'apertura di Anversa arriva come tappa successiva dopo le iniziative di espansione franchising come al Cairo in Egitto e a Kuwait City in Kuwait, e l’apertura di una boutique a gestione diretta a Dubai negli Emirati Arabi, luoghi chiave che hanno contribuito a consolidare la presenza globale e ad aumentare la visibilità del brand in aree strategiche per il business.