Luiss: Il Future Talent Summit, una panoramica sul futuro del lavoro e della formazione

Il Future Talent Summit fa il suo debutto a Roma, nel Campus dell’Università Luiss, portando con sé ospiti provenienti da tutto il mondo, per uno sguardo approfondito sul futuro del lavoro e della formazione. L'evento, noto per riunire un mix eterogeneo di manager di alto livello, accademici e policymaker, rappresenta un'importante piattaforma di dialogo e riflessione sul mondo del lavoro e dell'apprendimento. Sono state esplorate le recenti direzioni che stanno plasmando il panorama lavorativo, dal Metaverso e l'Intelligenza Artificiale, due forze motrici che stanno ridefinendo il modo in cui lavoriamo e apprendiamo, fino alla sempre crescente importanza della sostenibilità e una cultura d'impresa inclusiva e rispettosa delle diversità.