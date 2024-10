Grazie a MaaSforItaly, progetto finanziato con i fondi del PNRR, è possibile inoltre la raccolta dati in tempo reale da vari servizi di trasporto, elaborati attraverso algoritmi per migliorare ulteriormente l’efficienza dei servizi offerti. “Nel comune di Milano sono stati effettuati oltre 21000 viaggi”, ha raccontato Sara Matassoni Analista sulle Politiche di Trasformazione Digitale, ospite al ComoLake in corso a Cernobbio