Made in Italy, inaugurata tappa australiana tour mondiale nave Amerigo Vespucci

Inaugurata oggi la tappa australiana del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, giunto per la prima volta nella città di Darwin, capitale del Territorio del Nord dell'Australia nelle cui acque ha incontrato “Lo Spirito di Stella” il primo catamarano completamente accessibile impegnato nel tour mondiale nell’ambito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves - Ruote sulle Onde – Around the World 2023-2025. Due progetti fortemente voluti e promossi dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. Alla cerimonia inaugurale del Villaggio Italia a Darwin, che ha dato inizio anche alle attesissime visite a bordo della Nave, sono intervenuti il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, l’Ambasciatore d’Italia a Canberra Paolo Crudele, Gioacchino Alfano Presidente di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci. In rappresentanza della Difesa, l’Ammiraglio Ispettore Capo Pietro Covino. In rappresentanza delle istituzioni australiane sono intervenuti il senatore Raff Ciccone, Presidente del gruppo di amicizia parlamentare Italia-Australia e Gerard Maley vice capo ministro per i Territori del Nord (Australia), presente anche il sindaco di Darwin Kostantine Vatskalis. (Video)

"Il nostro partenariato ci deve far affrontare le sfide del futuro con coraggio e determinazione. La nave Vespucci e il catamarano Spirito di Stella rappresentano il nostro passato condiviso e le nostre aspirazioni comuni: Italia e Australia possono e debbono tracciare una rotta di pace, prosperità e inclusione. Non è una visita cerimoniale ma una potente affermazione del nostro impegno condiviso per la libertà, il rispetto tra le nazioni, e la comprensione tra i popoli. Nella difesa, nell'economia, nella sicurezza, nel commercio, nella lotta alle diseguaglianze e ai cambiamenti climatici, Italia e Australia si ergono unite, con un impegno condiviso per la libertà, il rispetto tra le nazioni, e la comprensione tra i popoli", commenta il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini.

"Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia rappresentano un’espressione concreta del concetto di sistema paese ovvero l’insieme di risorse, istituzioni e politiche del Paese coordinate per promuovere lo sviluppo economico in Italia e rafforzare i legami culturali con i Paesi amici e di tale sistema sono parte integrante anche le comunità italiane all’estero" sottolinea Paolo Crudele, Ambasciatore d’Italia a Canberra.

"Un'esperienza straordinaria perché mettiamo insieme la capacità di una nave storica e bellissima come il Vespucci, che rappresenta la Marina Militare e il Paese, con il Villaggio Italia dove il Made in Italy esce dal perimetro del nostro Paese e va incontro a Paesi importanti come l'Australia", sottolinea il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano commentando l'arrivo dell'Amerigo Vespucci a Darwin a margine della cerimonia di inaugurazione. "È un'esperienza che il ministro Crosetto ha fortemente voluto e che Difesa Servizi sta cercando di interpretare nel modo migliore. Io, come credo tutti gli italiani, sono orgoglioso e fiducioso di quello che sarà l'esito finale con l'arrivo l'anno prossimo in Italia".

"La nostra impresa non è soltanto quella di portare un messaggio della Difesa italiana in giro per il mondo ma, come ha detto lo stesso ministro Crosetto, con noi non si muoverà soltanto il Vespucci ma tutta l'Italia", rileva il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci. "Arriviamo in questa città per la prima volta e c’è una grande aspettativa nell'essere qui in Australia, in un territorio lontanissimo dall'Italia e pieno di fascino. A Darwin l’incontro in mare con il catamarano lo Spirito di Stella è stata una grande emozione, quello che fa Andrea Stella e il suo equipaggio è un grande esempio per tutti".

Alla cerimonia è intervenuto anche Andrea Stella, fondatore e Presidente della onlus “Lo Spirito di Stella” il primo catamarano completamente accessibile impegnato in un tour mondiale nell’ambito del progetto “WoW” – Wheels on Waves - Ruote sulle Onde” rivolto a militari e civili con disabilità che hanno riportato lesioni permanenti nell'assolvimento del servizio, i quali, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, cognitive o sensoriali, hanno la possibilità di vivere un’esperienza di mare e di vela unica con la missione di dimostrare che abbattere le barriere è possibile. Il progetto è promosso dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore della Difesa e da Difesa Servizi. Testimonial d’eccezione del progetto WoW a Darwin il presidente onorario Manuel Bortuzzo, bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

“L’arrivo a Darwin segna un momento epocale per Lo Spirito di Stella: solcare le acque dell’Oceano Pacifico e giungere in Australia è un’esperienza carica di emozioni e di significati. Un catamarano lungo 18 metri, totalmente accessibile e privo di barriere architettoniche che solca i mari del mondo per due anni con a bordo persone con disabilità appartenenti alle Forze Armate italiane e straniere, è una sfida a superare ogni limite; alle tappe australiane la viva partecipazione dei veterani dell’Australian Defence Force ci ha ulteriormente arricchito – ha dichiarato Andrea Stella fondatore e Presidente della onlus “Lo Spirito di Stella” - Dopo un anno di navigazione abbiamo ritrovato in mare Nave Amerigo Vespucci ed è stato un momento ricco di emozioni e di significato per il progetto che stiamo portando avanti. Ringrazio il Ministero della Difesa che ha fortemente voluto sostenere questo viaggio per mandare un messaggio di grande inclusione”.

“Se siamo in grado di attraversare gli oceani con un catamarano attrezzato come “Lo Spirito di Stella”, possiamo sicuramente immaginare di costruire una città e abitazioni funzionali e accessibili a tutti. Sono onorato di portare avanti questi valori e sono convinto che questo progetto possa essere una fonte d’ispirazione per quanti desiderino impegnarsi nel migliorare la vita quotidiana di tutti. Nave Amerigo Vespucci e lo spirito di Stella si sono incontrati di nuovo in mare ed è stata un'emozione incredibile. Non solo per l'impatto estetico della nave più bella del mondo, ma anche per il feeling che c'è tra WoW e l'Amerigo Vespucci. E poi, con le luci dell'alba, alle 6 di mattina, con il cielo rosso infuocato, sembrava proprio di stare svegli durante un sogno" ha dichiarato Manuel Bortuzzo presidente onorario di WoW.

All’inaugurazione del Villaggio Italia di Darwin l’organizzazione Larrakia Development Corporation della comunità aborigena ha dato il benvenuto a Nave Amerigo Vespucci e al Villaggio Italia con la caratteristica cerimonia del fumo tipica delle popolazioni indigene australiane dei Territori del Nord. I paracadutisti del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, hanno steso nel cielo australiano la Bandiera italiana e quella australiana. Gli inni dei due Paesi sono stati suonati dalla Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, impegnati a Darwin anche in una serie di concerti dentro e fuori il Villaggio Italia. Tra le eccellenze italiane presenti a Darwin il Maestro Umberto Clerici che dirigerà un’orchestra di 14 musicisti, l’opera d’arte la “David” realizzata dall’artista Jago, il cinema italiano in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia, Giotto e la Cappella degli Scrovegni con l’esperienza immersiva di Magister Art, gli iconici oggetti del design italiano protagonisti della mostra Italia geniale. Dopo Darwin, il Villaggio Italia sarà a Singapore dal 24 al 28 ottobre. All’iniziativa del Villaggio Italia partecipano, oltre al Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani – il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo.