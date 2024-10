Secondo l’Ad di Eicma e Vicepresidente di Ancma Paolo Magri è possibile che la mobilità urbana del futuro sia elettrica. Se la tecnologia rimane quella odierna, l’unica possibilità di espansione dell’elettrico nel settore delle due ruote è questa. Per gli spostamenti extraurbani l’autonomia non è ancora sufficiente. E tra motori elettrici ed endotermici, Magri sceglie endotermico anche per passione”