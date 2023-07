Maire, a NextChem studio fattibilità da Marcegaglia per decarbonizzare sito Ravenna

Maire annuncia che la propria controllata NextChem, parte della business unit Sustainable Technology Solutions, e il Gruppo Marcegaglia (Marcegaglia) hanno firmato un accordo per uno studio di fattibilità per accelerare la decarbonizzazione dell’impianto siderurgico di Marcegaglia a Ravenna. Lo studio si riferisce all’installazione di unità per la cattura dell’anidride carbonica dai gas di scarico. Una volta completato lo studio di fattibilità, NextChem coinvolgerà’ la business unit Integrated E&C Solutions per l’esecuzione dello studio di progettazione di ingegneria di base (Feed).

Queste soluzioni, una volta implementate, avranno la possibilità di catturare circa 285 tonnellate al giorno di anidride carbonica che verrebbero altrimenti rilasciate in atmosfera. NextChem fornirà una valutazione completa della capacità di decarbonizzazione dell'impianto siderurgico e definirà le specifiche tecniche per le soluzioni di cattura dell’anidride carbonica.

Marcegaglia, un gruppo industriale leader nel settore della lavorazione dell'acciaio a livello mondiale, è impegnata attivamente nella riduzione delle emissioni carboniche implementando attività significative di decarbonizzazione nei settori della logistica, delle utenze e dell'approvvigionamento energetico. Questo obiettivo è in linea con la proposta di valore tecnologico di Maire, che mira a supportare la transizione energetica di un numero crescente di clienti non solo nell’industria di trasformazione delle risorse naturali ma anche nei settori hard-to-abate, quali la produzione di cemento e acciaio.

Alessandro Bernini, amministratore delegato di Maire, ha commentato: "Siamo orgogliosi di essere stati selezionati come partner di fiducia dal Gruppo Marcegaglia nel suo percorso di transizione energetica in Italia. Il Gruppo Maire agisce come abilitatore e integratore di innovazione, per la decarbonizzazione delle cosiddette industrie hard-to-abate: questi settori sono responsabili di gran parte delle emissioni globali, e la conseguente riduzione delle stesse è la chiave per un futuro più sostenibile".

Per Antonio Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Steel, "con questo progetto a Ravenna, Marcegaglia si distingue come pioniere della decarbonizzazione. Crediamo fermamente che le soluzioni di cattura dell’anidride carbonica possano aiutare le industrie a dare un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi in tema di cambiamento climatico".