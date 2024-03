Maire, ricavi per 4,3 mld (+23%) nel 2023 e previsione di forte crescita nel 2024

Si è svolto presso la sede di Maire a Milano, alla presenza della business community nazionale ed internazionale, l’evento ‘Out of the unBox’, con il quale il Gruppo ha presentato i risultati consolidati del 2023. A spiccare sono i dati relativi ai ricavi del 2023, pari a 4,4 mld di euro (+23%), e l’EBITDA, che cresce del 31,1% e raggiunge i 274,4 mln. In questa occasione è stato illustrato anche il piano strategico decennale 2024-2033, che prevede una forte crescita nel 2024, con ricavi compresi tra i 5,7 e i 6,1 mld (+30-40%).