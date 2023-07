Malaman: “Il Governo ha stanziato 4,5 miliardi di euro, il bonus sociale elettricità e gas ha aiutato molto le famiglie in difficoltà”

Malaman: “Il 2022 è stato un anno terribile per i prezzi dell'energia e abbiamo code, più lievi, nel 2023. Quest'anno Governo e Parlamento sono intervenuti con vari strumenti in particolare, per le famiglie con difficoltà economiche, il bonus sociale elettricità e gas ha aiutato molto le famiglie in difficoltà. Il bonus sociale è uno strumento che esiste da dieci anni ma nel 2021 è diventato automatico, per avere uno sconto in bolletta basta avere una certificazione di difficoltà economica rappresentata dall'Isee. Il Governo ha stanziato 4,5 miliardi di euro e questo ha permesso a 3 milioni e 700 mila famiglie nel 2022 di pagare mediamente le stesse bollette che avevano pagato l'anno precedente.” ha commentato il Segretario Generale ARERA, Roberto Malaman a seguito della Relazione Annuale 2023 di Arera, presentata al Parlamento e al Governo, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari.