Malpensa, atterra il primo concept ibrido in Italia a firma Autogrill e Dufry

Al Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa è atterrato il nuovo Hudson Café Milano, il primo concept ibrido in Italia a firma Autogrill e Dufry che combina i business Retail, Bookstore e Food & Beverage. Dopo aver annunciato Avolta, il nome del nuovo gruppo creatosi a seguito della business combination, le due realtà celebrano il proprio connubio rafforzando la presenza all’interno dell’aeroporto intercontinentale di Milano gestito dal Gruppo SEA, creando il primo format che offre una esperienza di consumo pienamente integrata, luogo ideale non solo per fare acquisti ma anche per godersi una pausa rilassante e gustosa.

“Hudson Cafè Milano rappresenta uno dei primi risultati di un lavoro importante di collaborazione tra le nostre due realtà, che si sono unite per dare vita al principale player globale della travel experience, con l’obiettivo di rivoluzionare l’esperienza di chi viaggia”, ha commentato Massimiliano Santoro, CEO Italy Autogrill.

“L’impegno condiviso e su cui si fonda la nostra visione comune è, grazie a un continuo processo di ricerca e innovazione, soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti, sviluppando concept sempre più innovativi e caratterizzati da un’offerta multi - settore”, ha dichiarato Luca D’Alba, General Manager Autogrill Italia.

Ernesto Marro, Amministratore delegato di Dufrital, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la società SEA che ha reso possibile la realizzazione di questo Caffè libreria/edicola, con un brand come Hudson che da più di 30 anni, con oltre 500 negozi nel mondo, vende libri e giornali e si definisce: “a cultural gateway between our home cities and a world of destinations”.

Oltre alla vendita al dettaglio di libri e giornali, con un ampio ventaglio di testate, e titoli sia best seller che di editoria indipendente, ed “essentials” per il viaggio, il nuovo store offre un’ampia scelta di prodotti food & beverage, sia italiani che internazionali, scelti tra i best seller di Autogrill. Dalle note calde di un caffè con una miscela ben bilanciata, frutto di un continuo lavoro di analisi e ricerca, ai prodotti di pasticceria, come i croissant dall’impasto di qualità e dalla ricca farcitura, passando per i panini, creati attraverso un’attenta selezione delle materie prime, e le pizze di tipo artigianale. Spazio anche ad alimenti healthy e salutari, come frutta, poke e yogurt, in versione grab & go per il cliente che ha poco tempo a disposizione. Un’offerta ricca e ben bilanciata, in grado di rispondere a tutte le esigenze alimentari, comprese quelle vegetariane e vegane.

All’interno del nuovo Hudson Café Milano non mancherà anche una selezione di prodotti confectionary Baci Perugina, grazie alla partnership attivata in occasione dell’apertura con Nestlé Baci Perugina, cioccolatino mito nato nel 1922 a Perugia e riconosciuto oggi in tutto il mondo come icona e simbolo di emozioni, amore e affetto.