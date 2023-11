Maltempo, Bper Banca: plafond da 100 mln a sostegno di famiglie e imprese Toscana

Bper Banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito gravi danni provocati dalle alluvioni che hanno colpito i territori toscani in questi giorni: fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi dodici mesi, successivamente verranno assegnati tassi a condizioni agevolate. Lo rende noto l'istituto bancario in un comunicato nel quale si specifica, inoltre, che Bper "si rende disponibile a esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo".

“Bper Banca desidera essere vicina ai territori della Regione Toscana e alle popolazioni colpite purtroppo da eventi calamitosi di questi giorni", dichiara il responsabile della Direzione territoriale Centro Ovest (Lazio, Toscana e Umbria) di Bper Banca Simone Maci. "Grazie allo stanziamento di questi primi 100mln di plafond, vogliamo dare un concreto contributo a famiglie e imprese che hanno subito danni causati dalle alluvioni ed esondazioni di questi giorni, augurandoci che tutti possano tornare il più rapidamente possibile a una situazione di normalità”.