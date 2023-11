Maltempo, oltre 14mila aree in Europa a rischio inondazione

Le inondazioni -i disastri naturali più comuni e più costosi- rappresentano una sfida significativa per l'Unione Europea in termini di impatto sulla salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'economia. Si tratta di eventi diventati più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, con numeri che spaventano:

quasi 1500 eventi alluvionali in Europa dal 1980;

oltre 4300 morti causate da eventi alluvionali;

più di 170 miliardi di euro danni economici causati da eventi alluvionali a partire dal 1980.

Flood Risk Area Viewer

Oltre 14.000 aree in Europa sono a rischio di inondazioni, secondo un nuovo strumento, il Flood Risk Area Viewer, lanciato recentemente dall’UE per aumentare la consapevolezza sul rischio di inondazioni, che fornisce una mappa delle aree a rischio di alluvione, con informazioni fornite dagli Stati membri e supporto dalla Commissione e dall'Agenzia europea dell'ambiente. Questo strumento mira a fornire informazioni affidabili per consentire decisioni consapevoli e migliori preparazioni per gestire il rischio di inondazioni in Europa.

“Gli eventi meteorologici estremi stanno diventando tristemente più frequenti nell'UE e nel mondo, quindi dobbiamo prepararci e adattarsi meglio” ha dichiarato il Commissario europeo per l'Ambiente, l'Oceano e la pesca, Virginijus Sinkevicius. “Per mitigare efficacemente i rischi climatici che stiamo affrontando, abbiamo bisogno di informazioni affidabili. I nostri nuovi strumenti contribuiranno a responsabili decisioni e professionisti a tenere conto del rischio di inondazioni nelle loro decisioni”.

Questo strumento di sensibilizzazione utile e di facile utilizzo è il risultato degli obblighi previsti dalla direttiva UE sulle alluvioni che stabilisce le misure nel processo di gestione del rischio di alluvione. Lo spettatore mostra le aree di potenziale rischio significativo di alluvione, insieme a ulteriori informazioni e collegamenti web. Fornisce un unico gateway per le valutazioni preliminari del rischio di alluvione di tutti gli Stati membri, le mappe dei rischi e i rischi delle alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvione nella lingua nazionale.

Misure UE sulle alluvioni

Si prevede che nei prossimi decenni si assisterà probabilmente ad un aumento del rischio di inondazioni in Europa e a maggiori danni economici. La pubblicazione del Flood Risk Area Viewer si unisce alle altre misure introdotte dall’UE al fine di garantire una stretta cooperazione nel settore della politica delle acque.

Direttiva Alluvioni

La Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni) è uno strumento chiave nell'affrontare il problema delle inondazioni nell'UE. In base a questa direttiva, tutti i paesi dell'UE sono tenuti a valutare le aree a rischio di inondazione, mappare le estensioni delle inondazioni, nonché i beni e gli esseri umani a rischio, e adottare misure adeguate e coordinate per ridurre il rischio di inondazioni.

Creazione di mappe del pericolo e del rischio di alluvioni

Gli Stati membri dell'UE sono tenuti a creare e aggiornare mappe del pericolo di alluvioni e mappe del rischio di alluvioni. Queste mappe rappresentano una base importante per lo sviluppo di piani di gestione del rischio di alluvioni e consentono una migliore comprensione delle aree a rischio e delle potenziali conseguenze negative associate agli scenari di alluvione.

Gestione integrata del rischio di alluvioni

La gestione del rischio di alluvioni è parte integrante della gestione integrata dei bacini idrografici e, pertanto, è strettamente coordinata con la direttiva quadro sulle acque. Questa integrazione tra la gestione dei rischi di alluvioni e la gestione dei bacini idrografici permette una gestione più efficace e sostenibile delle risorse idriche.

Strumento di sensibilizzazione e mappa del rischio

La Commissione europea ha sviluppato uno strumento di sensibilizzazione che fornisce una mappa delle aree dell'UE a rischio significativo di alluvione. Questo strumento offre ulteriori informazioni e collegamenti web, facilitando la valutazione preliminare del rischio di alluvione da parte degli Stati membri e dei professionisti coinvolti nella gestione del rischio. Questo strumento è stato creato in conformità con gli obblighi previsti dalla direttiva UE sulle alluvioni.

L'obiettivo principale di queste misure è ridurre e gestire i rischi legati alle inondazioni per proteggere la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'economia. Con il cambiamento climatico in corso, queste iniziative sono cruciali per affrontare la crescente frequenza e intensità delle inondazioni in Europa e per preparare meglio le comunità ad affrontare tali eventi meteorologici estremi.