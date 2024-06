ManagerItalia Lombardia, Paolo Scarpa riconfermato presidente

L’assemblea annuale degli associati a Manageritalia Lombardia, che si è svolta il mese scorso presso gli spazi dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, ha riconfermato, per il secondo mandato consecutivo, Paolo Scarpa come presidente dei manager e dirigenti privati lombardi per i prossimi quattro anni. Eletti a vicepresidenti Tiziana Vallone e Antonio Bonardo. In occasione dell'assemblea, inoltre, sono stati messi in luce i dati riguardanti il management femminile che, nell'ultimo anno, è cresciuto del +8,8%.