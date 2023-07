Mango, in primo sem. fatturato a 1,4 mld (+20%)

Mango, uno dei principali gruppi industriali della moda in Europa, continua a crescere e ha chiuso i primi sei mesi dell'esercizio in corso con un fatturato di 1.451 milioni di euro, il 20% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ben il 30% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, superando completamente i dati pre-pandemia. Toni Ruiz, ceo di Mango, sottolinea: "I nostri clienti apprezzano la proposta unica di design e stile e siamo impegnati in un ambizioso piano di espansione internazionale per continuare a ispirare il mondo con la nostra passione per la moda e per il lifestyle. L’ottima evoluzione del primo semestre conferma la validità del nostro modello di business e del nostro ecosistema diversificato di canali e partner”.

Nel corso del primo semestre, Mango ha compiuto un ulteriore passo avanti nell’impegno per aumentare la qualità dei suoi prodotti con il lancio di capsule, la collezione da donna dedicata agli eventi caratterizzata dalla qualità dei materiali (con seta, viscosa di alta gamma, taffetà, piume, frange e paillettes) e delle finiture, nonché dall'esclusività dei capi, che è stata accolta con grande favore dai clienti. I clienti hanno espresso un giudizio molto positivo anche sulle collaborazioni di Mango, tra cui la nuova collezione donna primavera/estate 2023 disegnata in collaborazione con il marchio statunitense SimonMiller e il rinnovo di Antoine Griezmann come volto di Mango Man per la stagione primavera/estate 2023 con un nuovo concept chiamato 'Move Forward', ispirato allo spirito di superamento dei propri limiti del calciatore.

Con una presenza in oltre 115 mercati, i primi sei mesi di Mango sono stati caratterizzati dalla buona performance dell'azienda nelle principali aree geografiche e in mercati chiave come Spagna, Stati Uniti, Turchia, Italia e India, dove l'azienda ha ambiziosi piani di espansione. In Spagna, Mango prevede di ampliare la propria capillarità con più di quindici aperture entro la fine dell'anno e la ristrutturazione di altri quindici negozi, cifre simili a quelle dello sviluppo in Italia, dove l'azienda aumenterà la propria presenza con quindici aperture nel 2023 arrivando a superare i 90 negozi. Negli Stati Uniti, Mango ha attualmente dieci punti vendita e prevede di aprire quindici negozi quest'anno, aprendo per la prima volta negli Stati della Georgia, del Texas e della California, in città come Los Angeles, San Diego, Houston, Dallas, San Antonio e Atlanta. L'obiettivo di Mango è arrivare al 2024 con circa 40 punti vendita negli Stati Uniti e far sì che il Paese diventi uno dei primi cinque mercati in termini di fatturato.

Altri mercati in cui Mango è cresciuto in modo straordinario sono Turchia e India, due dei paesi strategici per l'azienda. In Turchia, l'eccellente andamento delle vendite nella prima metà dell'anno fa leva sulla forte crescita sia del canale fisico che di quello online, mentre in India (dove Mango opera con il partner locale Myntra) l'azienda continua ad accelerare il proprio sviluppo con l'apertura di oltre 35 nuovi negozi nel 2023, che le consentiranno di chiudere l'anno con una rete di oltre 110 punti vendita. Con questa espansione internazionale, Mango consolida la propria rete di canali e partner con una rete di 2.615 punti vendita in tutto il mondo, dopo un totale di oltre 40 aperture nette dallo scorso dicembre. Allo stesso tempo, l'azienda continua a mostrare forza nel suo canale online, con una crescita delle vendite di quasi il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Così, al 30 giugno, l'attività online dell'azienda ha superato i 150 milioni di utenti e le sessioni hanno raggiunto i 435 milioni. A livello di canali, l'App Mango è la piattaforma online con la maggiore crescita delle vendite. Per accompagnare la nuova fase di sviluppo, il gruppo di Barcellona accelererà il ritmo degli investimenti, con la previsione di superare i 200 milioni di euro nel 2023. Tecnologia, logistica, negozi e il nuovo Campus Mango rappresentano le principali voci di investimento per l’anno nel suo insieme. Nel primo semestre, Mango ha continuato a consolidare la sua roadmap in fatto di sostenibilità con la creazione, insieme ad altre grandi aziende del settore, dell'Associazione per la Gestione dei Rifiuti Tessili, con l'obiettivo di gestire i rifiuti tessili e calzaturieri generati dal mercato spagnolo attraverso Scrap (Sistema collettivo di responsabilità estesa del produttore), dando un impulso collettivo al riciclo tessile in Spagna e muovendosi verso un modello circolare attraverso la corretta gestione dei rifiuti nel settore.

Nel campo della biodiversità, Mango ha nuovamente collaborato con il biologo marino, esploratore e divulgatore del National Geographic Manu San Félix per sostenere la Dichiarazione per il Mediterraneo, un'iniziativa promossa dallo stesso San Félix per la protezione e il ripristino dell’ecosistema marino attraverso la creazione di aree protette. Inoltre, nell'ambito del progetto, Mango ha lanciato una t-shirt e un pantalone solidali, il cui ricavato andrà all'Associazione Vellmarí, ente guidato da San Félix, per promuovere un progetto pionieristico di ripiantumazione della posidonia, una pianta marina endemica del Mediterraneo di grande importanza a livello ecologico ed economico.