Dal 2024 è fissato a 2000 euro l'anno il contributo per gli stranieri extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. E' una delle previsioni contenute nel capitolo dedicato ai contributi al Ssn, secondo quanto si legge nella bozza dell'articolato della Manovra 2024, visionato dall'Adnkronos Salute.

Studenti e ragazzi alla pari

Chi ha il permesso di soggiorno per motivi di studio dovrà invece corrispondere per l'iscrizione al Ssn un contributo annuale forfettario "non inferiore a 700 euro", quota che diventa non inferiore "a 1.200 euro" per chi è collocato alla pari.

La quota per i frontalieri

Nell'articolo vengono poi definite le modalità per calcolare le quote di compartecipazione al Ssn per "i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera" e "che utilizzano il Servizio sanitario nazionale", per i lavoratori frontalieri e per i familiari. Nel dettaglio, si prevede che la Regione di residenza definisca la quota di compartecipazione familiare, per una cifra "compresa fra un valore minimo del 3% e un valore massimo del 6%, da applicare al salario netto percepito in Svizzera. Il ricavato complessivo è "destinato al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine, in particolare a beneficio del personale medico e infermieristico sotto forma di premio di frontiera". Con decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef, sentiti i presidenti delle Regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme di versamento del contributo e il trattamento economico mensile massimo del premio di frontiera.