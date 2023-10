Manovra 2024, Crosetto: "Non ho chiamato Giorgetti, conosce impegni Italia"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto in questi giorni non ha chiamato Giancarlo Giorgetti, impegnato nella stesura della legge di bilancio, perché il ministro dell'Economia "conosce gli impegni" internazionali che l'Italia ha preso, ma "conosce anche le disponibilità" economiche del Paese, quindi "prenderò atto" di quello che avrà "potuto fare" per la difesa. Lo dice lo stesso Crosetto, a margine della ministeriale Nato a Bruxelles. L'Italia è impegnata a raggiungere l'obiettivo Nato di spendere per la difesa almeno il 2% del Pil.