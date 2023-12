La manovra 2024 verso il traguardo. Sono ripresi verso le 9 di oggi, 29 dicembre 2023, i lavori dell'aula della Camera con l'esame degli ordini del giorno e la discussione sulla legge di bilancio. Alle 17 sono previste le dichiarazioni di voto, che verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2. L'inizio delle votazioni è previsto per le 19.

Intesa sul Superbonus

Intanto ieri è stato raggiunto l'accordo di maggioranza sul Superbonus 110%, 'salvato' in extremis con un provvedimento ad hoc varato dal governo. Un risultato che Forza Italia, in particolare, rivendica. "Accordo positivo sul Superbonus. Grazie all'impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del buongoverno di Forza Italia", ha scritto su X il partito quando le notizie da Palazzo Chigi non sono ancora ufficiali.

Fonti di Palazzo Chigi chiariscono che tuttavia non si tratta di una proroga del Superbonus come concepito sinora ma un provvedimento che riporta la disciplina a buon senso incentivando i lavori e limitando però gli usi impropri.