E' stata raggiunta l'intesa in commissione Bilancio del Senato tra governo, maggioranza e opposizione sulle tempistiche dei lavori sul testo della Manovra 2024, la cui discussione e approvazione sono state fissate il 22 dicembre nell'aula di Palazzo Madama.

La proposta del governo per il percorso parlamentare della Manovra 2024 prevedeva inizialmente arrivare in aula del Senato il 21 dicembre, con il voto di fiducia, per poi procedere alla votazione finale il 22, con tabelle e note di variazione.

Parte dell'opposizione non è apparsa favorevole a questa tempistica, in particolare il Partito democratico orientato verso un percorso più ordinato rispettando le tempistiche dell'illustrazione e votazione in Commissione, con i pareri del governo sui testi degli emendamenti e dei sub.

L'accordo sui tempi per la discussione e l'approvazione della manovra in Senato "rispetta i diritti sacrosanti dell'opposizione e ci consentirà di rispettare anche quelli della Camera che ci consentirà di arrivare là prima di Natale", dice il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, uscendo dall'incontro tra maggioranza, opposizione e governo.

"Siamo molto contenti - aggiunge- e dobbiamo molto ringraziare il ministro Ciriani per l'accordo raggiunto, perché è solo grazie alla sua non buona, ma ottima volontà e capacità di mediazione che è stato raggiunto". Un accordo, prosegue più in generale Freni "che è stato fatto grazie alla buona volontà di tutti per garantire il rispetto dei diritti del Senato e della Camera". Adesso "abbiamo cominciato a votare" gli emendamenti ai primi articoli della manovra e "lo faremo secondo una scansione dei tempi che stabiliremo stasera". Una votazione che andrà avanti "ovviamente venerdì, sabato, domenica e lunedì e usciremo con il mandato al relatore entro l'ora di pranzo di lunedì", conclude il sottosegretario.

"Con la maggioranza non c'è alcun problema, abbiamo presentato emendamenti del governo, emendamenti dei relatori. Con la maggioranza mi confronto cento volte al giorno e non c'è nessun problema", dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle frizioni sulla manovra anche in maggioranza, a margine di Atreju.

Ciriani conferma che, "come avevamo già detto ai capigruppo di maggioranza e opposizione, stiamo discutendo anche in queste ore con loro per trovare un percorso ordinato, la fiducia non è una novità, è sempre stata già messa negli anni scorsi".