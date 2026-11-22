Dare in dotazione, per il 2027, dei marcatori colorati alla Polizia di Stato per identificare i violenti ai cortei. Lo propone Fratelli d’Italia in un emendamento alla legge di bilancio a firma Urzì. “Al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle condotte violente in occasione di manifestazioni pubbliche e di agevolare l'identificazione dei soggetti responsabili di aggressioni, danneggiamenti, violenze contro le persone o le cose e di altre condotte penalmente rilevanti, anche in un momento successivo agli eventi, è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2027, la dotazione alla Polizia di Stato di dispositivi marcatori idonei a rilasciare in maniera perdurante sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi, nonché delle relative dotazioni e attrezzature di supporto”, si legge infatti nel testo.

I dispositivi sarebbero destinati “esclusivamente” ai servizi di ordine e sicurezza pubblica e potrebbero essere impiegati, nel corso di manifestazioni pubbliche, “in presenza di concrete condotte violente o di gravi disordini, esclusivamente nei confronti di soggetti rispetto ai quali sussistano elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento nelle predette condotte, nel rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità, adeguatezza e tutela dell'incolumità delle persone”. L'identificazione dei “soggetti contrassegnati”, specifica poi la proposta, “può essere effettuata anche successivamente alla conclusione della manifestazione e, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'applicazione degli istituti processuali previsti dalla normativa vigente, compreso l'arresto in flagranza differita”. Ai maggiori oneri, fissati nel limite di spesa di 150.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.