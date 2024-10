La conferma anche per il 2025 della rivalutazione delle pensioni minime del 2,7% porterebbe un rialzo di circa 17 euro mensili nell'assegno a 631,37 euro dagli attuali 614,77.

A quanto apprende l'Adnkronos la misura verrebbe infatti prorogata in linea con quanto indicato al momento in modo generico nelle tabelle del Documento programmatico di Bilancio approvato dal governo e che verrà dettaglio in norma nel ddl Bilancio atteso a giorni alle Camere.

La misura andrebbe nel pacchetto 'pensioni' della Manovra, insieme alla proroga della flessibilità per l'Ape sociale e l'opzione donna, gli incentivi per restare al lavoro e la proposta per facilitare invece l'anticipo pensionistico accedendo ai fondi versati nel Tfr.